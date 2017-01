foto Ansa Correlati L'allarme dei Caf 21:15 - L'acconto di giugno dell'Imu per il 2012 si pagherà con "le aliquote di base e la detrazione" già fissata per la prima abitazione. Lo prevede un emendamento dei relatori al dl fiscale, depositato alle Commissioni Bilancio e Finanze del Senato. Il pagamento della tranche del 50% dell'imposta si effettuerà senza sanzioni né interessi. La seconda rata sarà versata a saldo del primo anno con conguaglio sulla prima rata. - L'acconto di giugno dell'Imu per il 2012 si pagherà con "le aliquote di base e la detrazione" già fissata per la prima abitazione. Lo prevede un emendamento dei relatori al dl fiscale, depositato alle Commissioni Bilancio e Finanze del Senato. Il pagamento della tranche del 50% dell'imposta si effettuerà senza sanzioni né interessi. La seconda rata sarà versata a saldo del primo anno con conguaglio sulla prima rata.

Il testo dell'emendamento è stato modificato dopo l'allarme lanciato dai Caf in vista dei versamenti della prima tranche della nuova imposta sugli immobili, prevista per il 16 giugno, e per la quale mancano ancora le indicazioni sulle aliquote complessive della parte inerente i comuni. L'assenza di indicazioni avrebbe reso impossibile il calcolo.



Entro il 31 luglio 2012 il governo provvederà poi "sulla base del gettito della prima rata" dell'Imu "alla modifica delle aliquote e della detrazione", per assicurare il gettito previsto. Successivamente, stando sempre all'emendamento, i Comuni avranno tempo fino al "30 settembre 2012, sulla base dei dati aggiornati", per deliberare il loro regolamento relativo alle aliquote.