Imu, il governo: "Faremo del nostro meglio"

Correlati Allarme dei Caf sull'Imu 19:17 - Ancora in alto mare la soluzione del temuto caos per l'Imu: da un lato il viceministro dell'Economia Vittorio Grilli dice: "Abbiamo presente il problema e faremo del nostro meglio". Dall'altro, il relatore al dl fiscale e presidente della commissione Bilancio del Senato Antonio Azzollini replica che "al momento non c'è un emendamento" al decreto per risolvere la questione acconti.

Nel provvedimento, spiega Azzollini, si tratta "tutta un'altra questione", cioè quella relativa all'Imu agricola e per i Comuni, "che ha tempi diversi". "Al momento - aggiunge - non si è parlato" di emendamenti al decreto legge, che potrebbero prorogare la data di versamento dell'acconto o utilizzando le aliquote base, come chiesto dai Caf. La soluzione, secondo il relatore, potrebbe essere anche "amministrativa".