Nella nota il gruppo torinese sottolinea che, a causa del prolungato sciopero delle bisarche, "la quota di mercato, rispetto alla concorrenza, è stata fortemente influenzata dal fatto che FGA, producendo in Italia, ha dovuto chiudere in più occasioni i propri impianti produttivi. Sono oltre 8 mila le immatricolazioni perse sul mercato italiano, che verranno parzialmente recuperate nei prossimi mesi".



Il Lingotto evidenzia che ancora una volta sono Fiat le vetture più vendute nel mese: Panda e Punto, mentre tra le top ten si conferma anche la Lancia Ypsilon. Alfa Romeo Giulietta è stabilmente tra le vetture più vendute del segmento C con il 14% di quota. Jeep invece continua a crescere: in marzo aumenta i volumi del 33,7% e la quota di 0,2 punti percentuali. A trainare i successi del brand è ancora una volta il Grand Cherokee, che anche a marzo occupa stabilmente le posizioni di vertice del suo segmento, con l'11% di quota. Nel primo trimestre dell'anno FGA ha registrato 113.500 auto per una quota del 27,9%. In particolare, Fiat ha immatricolato quasi 78.500 vetture nei primi tre mesi dell'anno, con una quota del 19,3%. Bene anche la 500, Doblò e Qubo e la Freemont, al vertice della sua categoria. Il brand Lancia nel primo trimestre dell'anno ha registrate 20.600 unità e la quota è del 5,1%.



Considerando le case estere, leader nel nostro Paese per quota, segnalano quasi tutte un calo: da Volkswagen a Ford, da Opel a Bmw e Mercedes. A parte Porsche, che guadagna il 10,66%. Giù anche le giapponesi Toyota e Nissan e le francesi Peugeot e Citroen del 25,5%. In controtendenza le auto low cost Dacia (+24,3% le vendite) e le coreane Kia +26,9%) e Hyundai (+11,5%).



L'analisi delle vendite auto nel 2012 per canale, mostra secondo l'Anfia che il peso delle famiglie scende nei primi 3 mesi al 64,6% del totale, perdendo 4 punti di quota rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, con un volume di immatricolazioni (264.406 unità; -25,6%) che proietta un mercato "famiglie" tale da riportarci indietro al 1965.



Quanto all'alimentazione, resta sostanzialmente stabile il peso del diesel, mentre il calo della benzina (-4,0 punti percentuali) si riversa su GPL (+2,3 p.p.) e metano (+1,3 p.p.).