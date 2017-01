foto LaPresse

18:14

- La Borsa di Milano recupera nel finale ma non riesce ad evitare le perdite. L'indice Ftse Mib ha ceduto lo 0,19% a 15.948,86 punti mentre il Ftse All Share ha perso lo 0,21% a 16.963,49 punti. Negativi soprattutto i titoli bancari come Banco popolare (-1,05%) e Banca Carige (-0,91%); ad eccezione di Mps (+1,99%).