Istat: "Disoccupati in crescita soprattutto tra i giovani. Cresce anche il numero di part-time"

foto LaPresse Correlati Gli esodati diventano un giallo 12:05 - Il tasso di disoccupazione a febbraio è al 9,3%, in rialzo dello 0,2% su gennaio e dell'1,2% su base annua. E' il tasso più alto da gennaio 2004. Lo rileva l'Istat su stime provvisorie. Guardando alle serie trimestrali si tratta del dato più alto dal IV trimestre del 2000. Nella media del 2011 il tasso si è attestato all'8,4%. Per i giovani, il tasso di disoccupazione dei 15-24enni sale al 32,6% nel quarto trimestre del 2011. - Il, in rialzo dello 0,2% su gennaio e dell'1,2% su base annua. E' il tasso più alto da. Lo rileva l'Istat su stime provvisorie. Guardando alle serie trimestrali si tratta del dato più alto dal IV trimestre del 2000. Nella media del 2011 il tasso si è attestato all'8,4%. Per i, il tasso di disoccupazione deinel quarto trimestre del 2011.

A febbraio 2012 gli occupati sono 22.918 mila, in diminuzione dello 0,1% (-29 mila unità) rispetto a gennaio. Il calo riguarda la sola componente femminile. E' quanto comunica l'Istat. Nel confronto con lo stesso mese dell'anno precedente l'occupazione segna un aumento dello 0,1% (16 mila unità). Il tasso di occupazione si attesta al 56,9%, in diminuzione di 0,1 punti percentuali nel confronto congiunturale e in aumento 0,1 punti in termini tendenziali.



Il numero dei disoccupati, pari a 2,3 milioni, aumenta dell'1,9% (+45 mila unità) rispetto a gennaio. Su base annua il numero di disoccupati aumenta del 16,6% (+335 mila unità). L'allargamento dell'area della disoccupazione riguarda sia gli uomini sia le donne. Il tasso di disoccupazione si attesta al 9,3%, in aumento di 0,2 punti percentuali rispetto a gennaio e di 1,2 punti su base annua. Quello dei 15-24enni è pari al 31,9%, con un aumento di 0,9 punti percentuali rispetto a gennaio e di 4,1 punti su base annua. Gli inattivi tra 15 e 64 anni diminuiscono dello 0,2% rispetto al mese precedente. In confronto a gennaio, il tasso di inattività risulta in diminuzione di 0,1 punti e si attesta al 37,2%.



Relativamente al quarto trimestre del 2011, l'istituto segnala che il numero degli occupati è cresciuto in termini tendenziali dello 0,1% (+18.000 unità). La contenuta variazione positiva sintetizza, da un lato, il nuovo incremento degli stranieri e l'aumento dell'occupazione degli italiani con almeno 55 anni e, dall'altro, la persistente discesa del numero dei giovani occupati. Gli occupati a tempo pieno tornano a ridursi (-0,8%, pari a -148.000 unità) mentre gli occupati a tempo parziale continuano a crescere (+4,7%, pari a 166.000 unità), ma si tratta, ancora una volta, di part-time involontario.



L'industria in senso stretto prosegue il recupero avviatosi nel primo trimestre 2011, registrando un incremento tendenziale del 2% (+92.000 unità) mentre per il quinto trimestre consecutivo si conferma il calo tendenziale degli occupati nelle costruzioni (-8%). Il terziario registra una variazione positiva (+0,8%). Il numero dei disoccupati registra un forte aumento su base tendenziale (+11,4%, pari a 249.000 unità), portandosi a 2.429.000 unità. La crescita, che riguarda sia gli uomini sia le donne, interessa l'insieme del territorio nazionale.