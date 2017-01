foto Ansa Correlati Redditi, uno su due sotto i 15mila euro 15:20 - In Italia le 10 persone più ricche possiedono una quantità di ricchezza equivalente ai 3 milioni di italiani più poveri. E' quanto emerge da uno studio pubblicato negli "Occasional papers" di Bankitalia che rileva anche che la ricchezza è sempre più legata ai patrimoni e che i giovani sono più poveri degli adulti. - In Italia le 10 persone più ricche possiedono una quantità di ricchezza equivalente ai 3 milioni di italiani più poveri. E' quanto emerge da uno studio pubblicato negli "Occasional papers" di Bankitalia che rileva anche che la ricchezza è sempre più legata ai patrimoni e che i giovani sono più poveri degli adulti.

L'Italia è ancora un Paese piuttosto ricco, ma la ricchezza degli italiani è composta sempre più dal patrimonio accumulato in passato e sempre meno dal reddito.



Negli ultimi anni inoltre, si è invertita la distribuzione della ricchezza tra le classi di età: oggi al contrario che in passato gli anziani sono più ricchi dei giovani che non riescono ad accumulare. E' quanto emerge dallo studio Bankitalia che analizza l'evoluzione della ricchezza e la diseguaglianza nel nostro paese.



E se da un lato i dati evidenziano l'esistenza di un conflitto generazionale in termini di redditi, lo studio di Giovanni d'Alessio conclude che il livello di diseguaglianza è comparabile a quello di altri Paesi europei.