foto Ap/Lapresse 16:55 - Facebook si prepara al suo debutto in Borsa nel mese di maggio e, secondo quanto rileva il Wall Street Journal, sospenderà da questa settimana gli scambi dei suoi titoli sul mercato secondario. Il valore della società è di 102,8 miliardi di dollari, secondo l'asta condotta nelle ultime ore da SharePost, che ha completato la vendita di 150mila titoli a 44,10 dollari l'uno.

La società sta arricchendo la documentazione depositata alla Sec, alla quale presenterà un ulteriore emendamento dopo quello presentato martedì 27 marzo, secondo il quale una vittoria legale su Yahoo! potrebbe avere un impatto positivo sui conti.



In attesa dell'Ipo, Facebook sta cercando di risolvere tutte le possibile grane che potrebbero pesare sul titolo, come ad esempio la richiesta alla corte americana di archiviare l'azione legale di Paul Ceglia, che rivendica di essere un azionista di maggioranza in base a un contratto del 2003 siglato con Mark Zuckerberg. Contratto che il colosso ritiene falso.