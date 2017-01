foto Ansa

13:19

- "I mercati sono ancora molto fragili, c'è una volatilità intrinseca, le condizioni non sono ancora normali". L'allarme sulla situazione finanziaria viene lanciato dal viceministro dell'Economia Vittorio Grilli, che aggiunge: "Per questo non possiamo aspettarci trend degli spread monotoni, ma fasi di salita e discesa". Grilli infine avverte: "Il 2012 sarà di recessione. L'Italia potrà uscirne solo a fine 2012, inizio 2013".