- Il ministro dello Sviluppo Corrado Passera sottolinea l'importanza della "sanzione sociale" contro l'evasione fiscale che ritiene una "situazione da aggiustare". Lo ha detto a margine del Workshop Ambrosetti. "Non può più essere considerata furbizia non pagare le tasse - ha sottolineato -, non può essere considerato accettabile che chi ha uno stile di vita di buon livello non abbia poi una sua quota di partecipazione agli oneri pubblici".

Passera è intervenuto a proposito del fenomeno dell'evasione fiscale commentando da Cernobbio i dati diffusi sulle dichiarazioni dei redditi degli italiani, dai quali è emerso che il 50% dichiara meno di 15mila euro all'anno.



"Gli ultimi dati - ha spiegato il ministro - dicono che ci devono essere più controllo e migliori norme, ma alla fine ci deve essere sanzione sociale. Certamente non può essere più considerata furbizia non pagare le tasse, non può essere considerato accettabile che chi ha uno stile di vita di buon livello non abbia poi una sua quota di partecipazione agli oneri pubblici, non deve essere tollerato che chi può contribuire in maniera adeguata non lo faccia".



"Grandi operazioni, le parti sociali lavorino insieme"

Sulle grandi operazioni aziendali, di settore "e quindi anche di Paese" le parti sociali devono lavorare insieme, ha poi detto Passera, riferendosi al ruolo dei sindacati nella riforma del mercato del lavoro. "Questa è una fase - ha aggiunto - in cui bisogna trovare un aggiustamento della normativa sul lavoro che tocchi tutti gli aspetti".



"Ho sempre visto e toccato con mano - ha detto ancora, alludendo anche alle sue precedenti esperienze in azienda - che le grandi ristrutturazioni, i grandi rilanci, le grandi operazioni aziendali e di settore, quindi anche di Paese, hanno bisogno che le parti sociali lavorino insieme. Quando il sindacato è forte e unito e ha di fronte piani credibili, si arriva a progetti condivisi molto validi".



Il tavolo della riforma del lavoro, continua, "è legato a tutti gli aspetti, la flessibilità in entrata e in uscita, gli ammortizzatori sociali, le politiche di impiego e tutte queste cose si tengono e devono essere viste insieme. Quando poi si arriva a un accordo bisogna che non si pigli 'questo sì e quello no', bisogna trovare un accordo complessivo. Con il sindacato ho sempre visto che si possono fare grandi cose insieme".



"Rinnovabili, i decreti la prossima settimana"

Il ministro è poi intervenuto a proposito delle energie rinnovabili e al riguardo ha detto "con senso di misura e razionalità, come previsto, la settimana prossima usciremo con i decreti ministeriali". Passsera ha poi sottolineato l'importanza di arrivare a "un riallineamento degli incentivi a quelli che si pagano negli altri Paesi".



"Bisogna continuare a sviluppare verso livelli di mercato tutte le rinnovabili, con particolare interesse per quelle che fanno occupazione in Italia, fanno filiera tecnologica e imprenditoriale, ma senza arrivare a quell'enormità e accelerazioni che hanno portato ad aumenti in bolletta oggettivamente eccessivi".



Incentivi che erano "giusti dal punto di vista del calcolo, ma eccessivi dal punto di vista della sopportabilità per le famiglie".

"Bolletta troppo alta, agiremo a breve"

''La bolletta per gli italiani è troppo alta'' ha sottolineato il ministro Passera e per il governo ''è un lavoro sia a breve che a medio periodo. ''Dopo i tre decreti la prima cosa che abbiamo preso in mano è il tema dell'energia'' ha detto ricordando ''lo svantaggio competitivo del Paese'' e ''le iniziative prese in sede di liberalizzazione''.