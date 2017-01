foto Ap/Lapresse

06:00

- Chiusura in altalena per Wall Street. Il Dow Jones sale dello 0,50% a 13.211,66 punti, il Nasdaq perde lo 0,12% a 3.091,57 punti mentre lo S&P 500 avanza dello 0,37%. Per il Dow Jones e lo S&P 500, che segnano rispettivamente incrementi del 14,2% e dell'11,9% è il trimestre migliore dal 1998. Il Nasdaq trimestrale avanza invece del 16,54%.