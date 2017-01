foto LaPresse

- "Il mese di marzo è stato orribile, il calo dei volumi di auto in Italia si aggira intorno al 40% e non è colpa solo delle bisarche". Lo ha detto l'ad della Fiat, Sergio Marchionne, arrivato a sorpresa all'iniziativa di Italia Futura con Luca Cordero di Montezemolo. "Il mercato - ha aggiunto Marchionne - si attesterà nel 2012 a quota 1 milione 500mila. Abbiamo perso un milione di vetture, siamo al 40% dei volumi in meno rispetto al 2007".