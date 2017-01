foto Ap/Lapresse

18:18

- Giornata positiva per le Borse europee nella seduta che chiude il primo trimestre del 2012, al termine di una settimana difficile. Piazza Affari è stata frenata dalla debolezza di Telecom e dei big bancari e ha chiuso con un +0,45% dell'indice Ftse Mib e un +0,47% dell'indice Ftse All Share. Rimbalzo per la Banca Popolare di Milano, mentre Saipem ha beneficiato dell'annuncio di nuovi contratti per 700 milioni di dollari.