Bollette, dal primo aprile luce +5,8%, gas +1,8%

foto LaPresse 18:14 - Dal primo aprile le tariffe del gas aumenteranno dell'1,8%, per un aggravio di 22 euro per una famiglia tipo, e quelle dell'energia elettrica del 5,8%, con una maggiore spesa annua di 27 euro. Lo ha deciso l'Autorità per l'energia elettrica e il Gas. Da maggio scatterà inoltre un ulteriore aumento dell'energia elettrica di circa il 4%, che l'Autorità aveva sospeso per un mese.

La decisione di rimandare l'aggiornamento della tariffa della luce intende dare un segnale "chiaro e concreto" ai decisori delle politiche energetiche, ha detto il presidente Guido Bortoni. Il tempo di un mese potrà servire "per operare le migliori scelte con modalità sopportabili per i cittadini e per le imprese alle quali si sta già chiedendo uno sforzo titanico vista la congiuntura economica".