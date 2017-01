foto Ap/Lapresse Correlati Marchionne: "Non lasciamo l'Italia" 18:42 - "I diritti sono sacri e vanno tutelati, ma se continuiamo a vivere di soli diritti, di diritti moriremo". Lo ha detto l'a.d. di Fiat-Chrysler, Sergio Marchionne. "A volte ho l'impressione che ci sia un atteggiamento passivo nei confronti del presente - ha aggiunto Marchionne -. Oggi viviamo nell'epoca dei diritti. Il diritto al posto fisso, al salario garantito, al lavoro sotto casa, il diritto a urlare e sfilare, il diritto a pretendere." - "I diritti sono sacri e vanno tutelati, ma se continuiamo a vivere di soli diritti, di diritti moriremo". Lo ha detto l'a.d. di Fiat-Chrysler, Sergio Marchionne. "A volte ho l'impressione che ci sia un atteggiamento passivo nei confronti del presente - ha aggiunto Marchionne -. Oggi viviamo nell'epoca dei diritti. Il diritto al posto fisso, al salario garantito, al lavoro sotto casa, il diritto a urlare e sfilare, il diritto a pretendere."

"Tornare a un sano senso del dovere"

Agli ex allievi dell'università Bocconi, in un convegno, l'a.d. del Lingotto ha parlato del 1968 come di un "movimento di lotta pienamente condivisibile che ci ha permesso di compiere enormi passi avanti nelle conquiste sociali e civili" che però ha avuto "purtroppo un effetto devastante nei confronti dell'atteggiamento verso il dovere". Secondo il manager italo-canadese, "questa 'evoluzione della specie' crea una generazione molto più debole di quella precedente, senza il coraggio di lottare, ma con la speranza che qualcun altro faccia qualcosa. Una specie di attendismo che è perverso ed è involutivo. Per questo oggi il manager invita a "tornare ad un sano senso del dovere, alla consapevolezza che per avere bisogna anche dare".



"La riforma del lavoro va fatta"

"La riforma del lavoro va fatta, non ci sono alternative", ha detto Marchionne a margine di un convegno organizzato da Italia Futura di Luca Cordero di Montezemolo. "Quanti altri Paesi hanno il sistema che abbiamo noi? Neanche uno, bisogna cambiare, bisogna adeguarsi, poi come farla, con quali meccanismi lo lasciamo al governo. Abbiamo messo è una sua responsabilità"."Ho grandissima fiducia in Monti come persona e come gestore - ha concluso - non potevamo avere di meglio".



Fiat, marzo orribile: -40% volumi

"Il mese di marzo è stato orribile, il calo dei volumi di auto in Italia si aggira intorno al 40% e non è colpa solo delle bisarche", ha affermato Marchionne. "Il mercato - ha aggiunto - si attesterà nel 2012 a quota 1 milione 500mila. Abbiamo perso un milione di vetture, siamo al 40% dei volumi in meno rispetto al 2007".



"Tutti riconoscenti a Monti"

Il manager ha elogiato il premier Mario Monti dicendo che gli siamo tutti molto riconoscenti per quello che sta facendo per il Paese". Poi ha parlato della crisi, dei suicidi di operai e imprenditori, "specchio di una situazione insostenibile", che "non sono fatti isolati di cronaca".



"Attenzione a delocalizzare"

L'attività internazionale di Fiat "non va confusa con la tendenza, in atto da diverso tempo nell'industria dell'auto, a delocalizzare le attività industriali, che viene spesso usata come misura di difesa per affrontare la guerra sui prezzi" ha aggiunto l'amministratore delegato di Fiat-Chrysler. "Per quanto mi riguarda, credo sia una strategia molto pericolosa - ha aggiunto -. Chi la segue, deve essere consapevole degli effetti che provoca sul territorio d'origine, in termini di perdita di posti di lavoro, di competenze e di stabilità economica. Deve sapere che sta minando risorse molto preziose e molto difficili da ricreare, una volta scomparse. Tutti quanti dovremmo, invece, ricordare l'obbligo morale che è collegato al fare impresa, e il dovere che abbiamo di contribuire al disegno di crescita dei nostri Paesi. Questo è l'impegno che abbiamo preso con la Fiat, in Italia, e con Chrysler negli Stati Uniti. Un impegno che vuol dire rispettare la storia delle nostre due aziende e delle comunità che le hanno viste nascere e ne hanno accompagnato lo sviluppo".



Fiat e Chrysler "un'unica famiglia"

"Fiat e Chrysler devono vivere e crescere insieme come un'unica famiglia", sono "due culture che si uniscono" che costituiscono "la miglior garanzia del nostro successo". "Grazie all'alleanza con Chrysler, la Fiat europea ha la grande occasione di rientrare in un disegno globale, beneficiando della possibilita' di esportare in mercati extra-europei e condividendo il costo di sviluppo di architetture che avranno un'applicazione parallela in America". Lo ha detto l'amministratore delegato di Fiat-Chrysler, Sergio Marchionne, intervenendo a un convegno alla Bocconi, a Milano. "Tutto cio' ha avuto un impatto enorme sulle nostre due aziende, anche a livello culturale - ha proseguito -. Le ha spinte ad aprirsi e a confrontarsi; ha creato un clima di fermento e di stimoli continui; ha generato occasioni di crescita professionale e personale come mai prima nella loro storia".



"Obiettivo 6 mln di auto l'anno"

"La soglia minima per garantire a un costruttore generalista un adeguato ritorno economico è intorno ai sei milioni di vetture all'anno - e noi ci arriveremo nel giro di tre anni - con almeno un milione di auto derivate dalla stessa piattaforma" ha detto ancora Marchionne.