L'Ue dà il via libera al fondo Salva Stati

foto Afp Correlati L'accordo di gennaio 19:53 - La capacità del fondo salva-Stati sarà portata a 800 miliardi di euro. E' quanto hanno deciso i ministri della zona euro. Saranno uniti i 500 miliardi di euro del fondo permanente Esm (European Stability Mechanism), che sarà operativo da luglio 2012, e i 200 miliardi dell'Efsf (European Financial Stability Facility). A questi si aggiungono 53 miliardi da prestiti bilaterali destinati alla Grecia e 49 miliardi provenienti dal fondo Efsm.

I ministri dell'Eurozona, quindi, hanno deciso di anticipare il versamento delle quote nazionali per anticipare il processo che aumenterà il "tesoretto". A metà del 2013, si legge nel comunicato, i fondi europei saranno di 500 miliardi di euro, pari all'importo a disposizione del'Esm.



Grilli: "Soddisfatti"

"Siamo soddisfatti del risultato raggiunto". Lo ha detto il viceministro dell'Economia, Vittorio Grilli, per il quale "è stato un percorso lungo e le posizioni hanno dovuto convergere, ma si è giunti a risultati importanti con cui si può andare su altri tavoli" come quello del G20.



Litigio all'Eurogruppo, salta la conferenza stampa

La prevista conferenza stampa che doveva tenersi a Copenaghen, al termine dell'Eurogruppo, è saltata. Il presidente dell'Eurogruppo, Jean Claude Juncker, ha avuto un forte litigio con il ministro delle Finanze austriaco, Maria Fekter, la quale prima dell'inizio della conferenza stampa ha tenuto un incontro con i reporter, anticipando di fatto i contenuti del documento approvato.



Rehn: fondo duraturo

Il commissario Ue agli Affari economici, Olli Rehn, al termine dell'Ecofin, commenta positivamente l'aumento del fondo. Una decisione "significativa" che rappresenta una "soluzione duratura" alla crisi. L'incremento delle risorse del fondo "spiana la strada alle decisioni del G20", che ad aprile deve decidere l'ampliamento della dotazione finanziaria dell'Eurozona.