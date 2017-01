foto LaPresse Correlati Ocse: Italia in recessione

14:56 - A marzo il rincaro su base annua del "carrello della spesa", cioè dei prezzi dei prodotti acquistati con maggiore frequenza (dal cibo ai carburanti), è stato del 4,6%. Si tratta, di un valore che, superiore al tasso d'inflazione (3,3%), risulta secondo l'Istat il più alto dall'ottobre 2008, quando si registrò lo stesso livello.

I maggiori incrementi congiunturali dei prezzi rilevati questo mese riguardano trasporti (+1,8%) e bevande alcoliche e tabacchi (+1,3%). Aumenti su base mensile più contenuti si rilevano per i prezzi delle comunicazioni, dei servizi ricettivi e di ristorazione (per entrambi +0,5%), dell'sbbigliamento e calzature (+0,4%), dell'abitazione, acqua, elettricità e combustibili e dei mobili, articoli e servizi per la casa (per entrambi +0,3%). In diminuzione nel mese risultano i prezzi della ricreazione, spettacoli e cultura (-0,9%) e dei Servizi sanitari e spese per la salute (-0,4%).



Rispetto a marzo 2011, i maggiori tassi di crescita interessano i trasporti (+8,0%), le bevande alcoliche e tabacchi (+7,5%) e l'abitazione, acqua, elettricità e combustibili (+7,0%). Quelli più contenuti riguardano le divisioni ricreazione, spettacoli e cultura (+0,7%) e Servizi ricettivi e di ristorazione (+1,0%). I prezzi delle comunicazioni e dei Servizi sanitari e spese per la salute risultano in flessione (rispettivamente, -1,8% e -0,5%).



Aumenti su base annua per sigarette e caffè

A marzo l'Istat, nelle stime preliminari, registra forti aumenti su base annua per i prezzi delle sigarette, +8,8%, per quelli del caffè, +12,8%, e per il trasporto aereo passeggeri, +14,9% (su base mensile +16,3%). Tra gli alimentari resta sempre su alti livelli il tasso di crescita del prezzo dello zucchero (+12,5%). Tra i servizi, invece, considerevole è il rincaro tendenziale delle spese condominiali (+4,2%). Guardando ai beni energetici, oltre a benzina e gasolio, marcato è anche il balzo messo a segno dal Gpl (+8,8% congiunturale e +7,9% annuo).



Divario prezzi-retribuzioni ai livelli del 1995

A febbraio la forbice tra l'aumento delle retribuzioni contrattuali orarie (+1,4%) e il livello d'inflazione (+3,3%), su base annua, tocca una differenza di 1,9 punti percentuali, eguagliando la distanza già raggiunta a dicembre, che rappresenta il divario più alto dall'agosto del 1995.



"Con riferimento ai principali macrosettori - si legge nel dossier Istat - , a febbraio le retribuzioni orarie contrattuali registrano un incremento tendenziale dell'1,8% per i dipendenti del settore privato e una variazione nulla per quelli della pubblica amministrazione. I settori che a febbraio presentano gli incrementi tendenziali maggiori sono: vigili del fuoco (3,1%), energia elettrica e gas (3,0%). Si registrano, invece, variazioni nulle per i comparti dell'agricoltura, del credito e assicurazione e per tutti quelli della pubblica amministrazione".



"L'indice orario delle retribuzioni contrattuali a gennaio è aumentato, in termini congiunturali, dello 0,8% per effetto dell'applicazione di numerose clausole contrattuali. Nel mese di febbraio, invece, l'indice orario è restato invariato rispetto al mese precedente non essendo intervenuto alcun adeguamento contrattuale".