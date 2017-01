Marchionne ribadisce: "Non lasciamo l'Italia"

foto Ap/Lapresse 01:49 - Fiat non lascia l'Italia. Lo ribadisce l'amministratore delegato di Fiat e Chrysler, Sergio Marchionne, dopo la diffusione delle motivazioni della Corte d'Appello di Potenza sul licenziamento dei tre operai di Melfi. E' quanto riportato da Tandem, pubblicazione canadese. - Fiat non lascia l'Italia. Lo ribadisce l'amministratore delegato di Fiat e Chrysler, Sergio Marchionne, dopo la diffusione delle motivazioni della Corte d'Appello di Potenza sul licenziamento dei tre operai di Melfi. E' quanto riportato da Tandem, pubblicazione canadese.

"Sentenza Melfi non influirà su decisioni Fiat"

"Ci siamo appellati" alla decisione, "lasciamo decidere i giudici", aggiunge Marchionne riferendosi al caso Melfi. Poi l'amministratore delegato del gruppo respinge al mittente l'ipotesi che proprio la sentenza potrebbe spingere Fiat a spostarsi fuori dall'Italia. Per la Corte d'appello di Potenza i licenziamenti dei tre operai a Melfi non rappresentano "nulla più che misure adottate" dalla Fiat "per liberarsi di sindacalisti che avevano assunto posizioni di forte antagonismo" nello stabilimento di Melfi, aggiunge.



"Art.18 nelle mani di Monti"

Marchionne interviene anche sulla riforma dell'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori: "E' nelle mani del premier Monti. Ho parlato con lui prima di partire venerdì sera. Dobbiamo consentirgli di andare avanti, senza stop" dichiara.