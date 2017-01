foto Ap/Lapresse

21:03

- Il ministro delle Finanze tedesco, Wolfgang Schaeuble, ha annunciato che la dotazione del fondo salva-Stati per arginare la crisi della zona Euro sarà di circa 800 miliardi di euro. Schaeuble si è espresso in questi termini ad un convengo all'Università di Copenaghen, alla vigilia della riunione dell'Eurogruppo che sarà decisiva per l'aumento del fondo.