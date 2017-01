foto Ap/Lapresse Correlati Gli spread in tempo reale

L'euro e le altre valute 18:12 - Giornata nera a Piazza Affari. Piazza Affari chiude in forte ribasso. Il Ftse Mib segna -3,30% a 15.908 punti, l'All Share -3,06% a 16.919 e lo Star -1,92% a 10.971. Il Dax di Francoforte perde l'1,77%, il Cac 40 di Parigi arretra dell'1,43%, l'Ftse 100 di Londra segna -1,15% e l'Ibex di Madrid lascia sul terreno lo 0,87%. Lo spread tra Btp e Bund ha chiuso a 340 punti. - Giornata nera a Piazza Affari. Piazza Affari chiude in forte ribasso. Il Ftse Mib segna -3,30% a 15.908 punti, l'All Share -3,06% a 16.919 e lo Star -1,92% a 10.971. Il Dax di Francoforte perde l'1,77%, il Cac 40 di Parigi arretra dell'1,43%, l'Ftse 100 di Londra segna -1,15% e l'Ibex di Madrid lascia sul terreno lo 0,87%. Lo spread tra Btp e Bund ha chiuso a 340 punti.

Affonda la galassia Ligresti

Nuova seduta di pesanti ribassi per i titoli della galassia Ligresti a Piazza Affari. Fondiaria-Sai finisce in asta di volatilità, con un ribasso teorico del 13,45% a 1,036 euro, sui minimi di giornata, e con volumi nella media. Anche Milano Assicurazioni accusa una flessione del 7,34% a 0,246 euro e Premafin affonda, con un calo del 12,72% a 0,289 euro. Sul gruppo pesa l'inchiesta della Procura di Milano che indaga sulle operazioni con parti correlate, su eventuali manipolazioni dei titoli in borsa e sullo stato di salute dell'intera filiera che fa capo alla famiglia Ligresti. E Fonsai ha poi emesso un comunicato per criticare l'accostamento, fatto dai pm di Milano, dell'attuale condizione del gruppo a quella del San Raffaele giudicandolo "lesivo e arbitrario" con l'effetto di influenzare negativamente il titolo in Borsa.



Lo spread si infiamma ma l'asta Btp fa il pieno

Lo spread Btp-Bund chiude a 340 punti base, con il rendimento del Btp a 10 anni al 5,21%. Il differenziale Spagna-Germania termina a 365 punti base con il tasso dei Bonos al 5,46%. Lo spread ha aggiornato il massimo dallo scorso 29 febbraio, quando aveva toccato i 351 punti base. Nel frattempo otto miliardi di titoli di Stato sono stati venduti in mattinata con tassi in calo. E' il bilancio dell'asta andata benone anche se torna a vedersi avversione al rischio sui mercati. Il Tesoro ha venduto l'intero ammontare massimo - 2,5 miliardi di euro - della quinta tranche del Btp quinquennale. Pieno di offerta anche per il decennale. Più tiepida la domanda per il "CctEu" indicizzato al tasso Euribor.