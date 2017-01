Calcio in rosso: perde 428 milioni

- Il calcio italiano è in rosso: la perdita netta prodotta nel 2010-2011 è di 428 milioni di euro, in aumento di 80 milioni (+23%) rispetto alla stagione precedente. Il dato emerge dal "Report Calcio 2012", il rapporto organico presentato da Figc, Arel e PricewaterhouseCoopers sulla situazione economica del calcio. Per la sola Serie A l'indebitamento complessivo è di 2,6 miliardi di euro, in aumento del 14%.

Figc, Arel e PricewaterhouseCoopers sono i tre soggetti che hanno promosso lo studio. I debiti finanziari pesano per il 35% (27% nel 2009-2010), 16% quelli commerciali (15% la stagione scorsa), 21% i debiti verso enti settore specifico (12% nel 2009-2010), il rimanente 28% si riferisce agli altri debiti (46% nel 2009-2010).

E' invece di 428 milioni di euro la perdita netta prodotta dal calcio professionistico italiano nel 2010-2011, in aumento di 80 milioni rispetto alla stagione precedente (+ 23% ). Il risultato è negativo in tutte le leghe. Solo 19 sui 107 club analizzati hanno riportato un utile (18%). Il totale del valore della produzione del calcio professionistico italiano nel 2010-2011 e' stato pari, infatti, a 2,5 miliardi di euro (-1,2% rispetto alla stagione precedente).

La serie A genera l'82% dei ricavi (era l'84% nel 2009-2010), mentre la serie B il 14% (era l'11 % nella stagione precedente) e la Lega Pro il 4% (era il 5% nel 2009-2010). Il costo della produzione e' pari, invece, a 2,9 miliardi di euro, in aumento dell'1,5% rispetto alla stagione precedente. Il 2010-2011 rappresenta il primo periodo nel quale la crescita dei costi rallenta fortemente se confrontata con il passato (+6,8% e +6,4% nel 2009-2010 e 2008-2009).

Al Fisco va un miliardo di euro all'anno in tasse

Ma non tutto è negativo, soprattutto per lo Stato: è infatti di ben 1 miliardo di euro l'apporto complessivo che il calcio italiano ha dato al fisco nel 2009. L'85% del totale (875 milioni) deriva dal contributo fiscale e previdenziale delle societa' professionistiche italiane, mentre i rimanenti 155 milioni di euro sono relativi al gettito erariale derivante dalle scommesse sul calcio.