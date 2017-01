La batosta del petrolio

Il recente aumento del prezzo del petrolio peserà probabilmente per 0,25 punti percentuali sull'inflazione e per 0,1-0,2% sul pil nell'area dell'Ocse nel 2012. Ad evidenziarlo è il chief economist dell'Ocse, Pier Carlo Padoan commentando l'andamento dei prezzi del greggio che dall'inizio del mese di febbraio sono aumentati di 10 dollari.



La corruzione frena l'Italia

"La corruzione è causa e conseguenza della stagnazione dell'economia italiana. Per far ripartire il Paese non basta riformare il lavoro, bisogna combattere questi meccanismi più occulti. Il governo però si sta muovendo, ha chiesto aiuto all'Ocse e siamo contenti di darlo". E' quanto afferma all'Unita' il vicesegretario dell'Ocse, Pier Carlo Padoan. "E' vero - spiega Padoan - che nei Paesi dove la corruzione è diffusa si hanno minore crescita e minore occupazione. Effetti negativi che sono più sentiti laddove c'è anche poca libertà di concorrenza, barriere all'ingresso e posizioni consolidate di monopolio e di gruppi di interesse".



"Più concorrenza, non solo articolo 18"

"L'Italia - fa sapere inoltre il vicesegretario Ocse - è messa male. Nelle classifiche della Banca mondiale siamo dietro a molti Paesi in via di sviluppo". Alla domanda se sia l'articolo 18 a bloccare il Paese, Padoan replica: "No, è un insieme di cose, non c'è dubbio. L'azione per risollevare il Paese richiede un approccio multidimensionale, non ci sono scorciatoie".



La situazione mondiale

Il breve studio, cui seguirà l'Economic Outlook di primavera con stime puntuali sui singoli paesi, si apre sottolineando la netta divaricazione delle dinamiche di crescita: da un lato Usa e Canada, la cui economia mostra indubbi segnali di ripresa, e dall'altro la zona euro le cui prospettive restano deboli.



Una tabella dedicata al G7 mostra a questo proposito le proiezioni Ocse per i primi due trimestri del 2012 evidenziando per il Pil italiano una caduta del tasso trimestrale annualizzato pari a 1,6% nel periodo gennaio-marzo e 0,1% in quello aprile-giugno. Tenendo conto del -2,6% (sempre su base trimestrale annualizzata) del quarto trimestre 2011 e dal -0,7% del terzo, si tratterebbe per l'Italia di quattro trimestri consecutivi di contrazione economica.



Le ultime proiezioni Ocse scommettono per il Pil italiano su una media di -0,5% quest'anno e +0,5% il prossimo. Lo studio odierno parla di un grado di incertezza sulle ipotesi macro inferiore a quello dell'autunno scorso - momento topico della crisi del debito sovrano - segnalando in tal senso il rimbalzo dei listini di borsa e il parallelo rientro negli spread sul mercato monetario e su quello delle emissioni corporate.



"La fiducia nei confronti del settore finanziario deve ancora aumentare, i derivati 'cds' sulle banche rimangono a livelli storicamente molto alti" scrive l'Ocse. Sempre per la zona euro, ulteriori rischi derivano dalle tensioni sui prezzi del greggio e dall'indebolimento dei mercati emergenti.



Molti Paesi Ue stanno sistemando i conti

"Nonostante le recenti iniziative nella zona euro sia a livello di istituzioni sovranazionali come la Bce sia a livello di singoli paesi, i rendimenti sui titoli di Stato rimangono in molti casi elevati. Il processo di riordino dei conti pubblici è avviato in molti paesi ma, nonostante una politica monetaria molto espansiva, le misure di aggiustamento stanno influendo negativamente sulla domanda". Se l'orientamento della politica monetaria rimarrà senza dubbio accomodante per tutti i paesi Ocse, le misure di austerity per il rientro di deficit e debito dovrebbero invece proseguire a ritmo diverso nei singoli paesi.



Rafforzare le difese finanziarie

Alla zona euro spetta un rafforzamento delle misure difensive - il cosiddetto 'firewall' - un miglioramento della governance fiscale e finanziaria, riforme regolamentari sul mercato dei prodotti, del lavoro e delle imposte. "Le cause più profonde della crisi del debito sovrano europeo stanno nei fattori strutturali che hanno portato a una perdita di competitività nei paesi a elevato debito e squilibrio nelle partite correnti" scrive Ocse. Tornando al consesso dei paesi Ocse, le condizioni del mercato del lavoro mostrano anch'esse un andamento divergente, migliori negli Stati Uniti e fragili nella zona euro.