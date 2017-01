foto Ap/Lapresse

09:31

- La Borsa di Milano apre in negativo. L'indice Ftse Mib cede lo 0,25% a 16.410 punti e l'All Share a -0,3% a quota 17.400. A pesare sui listini i dati diffusi dal Monte dei Paschi di Siena sui risultati del 2011 con perdite per 4,69 miliardi, dopo svalutazioni per 4,51 miliardi. Male anche le altre piazze europee: a Londra il Ftse 100 perde lo 0,1%, Francoforte lo 0,3%, Parigi arretra dello 0,1%, Madrid dello 0,4%.