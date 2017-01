Passera: "Recessione per tutto 2012"

foto LaPresse Correlati C'è crisi? Vado a vivere in garage

09:40

- "Siamo nel pieno di una seconda recessione". Lo ha ribadito il ministro dello Sviluppo economico, Corrado Passera, in audizione alla commissione Bilancio della Camera. "Questo trend, se dobbiamo prendere per buone le previsioni, durerà tutto l'anno", ha aggiunto Passera sottolineando che in Italia "siamo in una situazione di non crescita da molto tempo". Per il Pil del 2012 la stima del governo è di una contrazione media di 0,4%.