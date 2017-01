foto LaPresse

16:56

- Il Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, ha telefonato al rappresentante dei lavoratori dell'Alcoa per manifestare la propria soddisfazione per la scongiurata chiusura, almeno fino a dicembre, dello stabilimento sardo. Il Capo dello Stato, si legge in una nota del Quirinale, si è detto felice per "il risultato raggiunto", che eviterà "la perdita dell'occupazione per molte centinaia di lavoratori".