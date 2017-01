foto Ap/Lapresse

09:31

- Avvio in calo per Piazza Affari. L'indice Ftse Mib ha iniziato le contrattazioni in ribasso dello 0,29% a 16.450 punti mentre il Ftse All Share cede lo 0,24% a 17.469 punti. Nelle prime contrattazioni, il differenziale di rendimento tra Btp decennali e Bund tedeschi equivalenti è a 329 punti. Il rendimento dei decennali è al 5,17%. Lo spread calcolato sui Bonos spagnoli si attesta a 350 punti per un tasso del 5,38%.