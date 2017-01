foto Ap/Lapresse

18:08

- Chiusura negativa per la Borsa di Milano, con l'indice Ftse Mib che cala dello 0,72% a 16.498,73 punti e il Ftse All Share che arretra dello 0,79% a 17.511 punti. Maglia rosa del listino di riferimento, invece, per Finmeccanica. Il titolo ha infatti guadagnato il 10,88%, in attesa di conoscere i risultati 2011.