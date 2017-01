foto Ansa

16:55

- La commissione Affari costituzionali del Senato ha dato il via libera alla cosiddetta "tassa sulle disgrazie", l'automatismo per il fondo per gli eventi imprevisti. La copertura dei costi sulle calamità naturali, prevista da un emendamento bipartistan al decreto legge Semplificazioni, potrebbe essere finanziata attraverso l'aumento delle accise regionali sulla benzina.