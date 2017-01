Ocse: "Bene la riforma del lavoro italiana: passo decisivo per risolvere i problemi"

foto Ap/Lapresse 15:53 - Il segretario generale dell'Ocse, Angel Gurria, si è espresso in termini positivi nei confronti della riforma del lavoro varata dal governo e si è congratulato con l'esecutivo Monti per aver proposto al parlamento un pacchetto di misure ad ampio raggio. "La riforma - ha affermato - è un passo decisivo per risolvere i principali problemi del mercato del lavoro italiano". Per Gurria l'intervento dovrebbe far accelerare la creazione di posti. - Il segretario generale dell'Ocse, Angel Gurria, si è espresso in termini positivi nei confronti della riforma del lavoro varata dal governo e si è congratulato con l'esecutivo Monti per aver proposto al parlamento un pacchetto di misure ad ampio raggio. "La riforma - ha affermato - è un passo decisivo per risolvere i principali problemi del mercato del lavoro italiano". Per Gurria l'intervento dovrebbe far accelerare la creazione di posti.

Il pacchetto presentato dal ministro Elsa Fornero risponde alle sfide che da lungo tempo il mercato del lavoro italiano avrebbe dovuto affrontare, in particolare "la bassa partecipazione delle donne e la disoccupazione cronica, specie per i giovani, colpiti in maniera particolarmente dura dalla crisi". L'Ocse, recita una nota dell'organizzazione, ha per lungo tempo raccomandato all'Italia di chiarire e semplificare le procedure di licenziamento per i lavoratori a tempo indeterminato, rafforzare l'efficacia degli ammortizzatori sociali, ridurre l'utilizzo dei contratti a tempo determinato e migliorare la transizione dagli studi alla professione per i giovani. "L'Ocse - conclude il comunicato - è pronto a sostenere le autorità italiane nel loro ambizioso programma di riforme economiche".



"Cresciuto il tasso di disoccupazione giovanile in Ue"

In Europa il tasso di disoccupazione giovanile è cresciuto durante la crisi al livello "senza precedenti" del 21% nel 2011 con una forchetta che va dal 7-8% dei Paesi Bassi e dell'Austria al 46,5% della Spagna. L'Italia con un tasso del 27,8% si colloca dopo la Grecia (42,6%), la Repubblica slovacca (32,8%), l'Irlanda (29,4%), il Portogallo (28,3%) ma sopra la media Ue (21,1%). E' quanto rileva l'Ocse nel suo rapporto sull'Unione europea. Ben sotto la media Ue si collocano Paesi Bassi (7,5%), Austria (8,2%), Germania (9%), Danimarca (14,2%) e Slovenia (15,2%). In Italia il tasso di partecipazione al mercato del lavoro si attesta al 62% contro il 71,1% della media europea.



"Serve un fondo Ue di almeno 1.000 miliardi"

I Paesi dell'eurozona devono aumentare la capacità dei fondi di salvataggio ad almeno mille miliardi di euro. Lo ha affermato Gurria, secondo cui la decisione dovrebbe essere presa quanto prima, già all'Ecofin in programma venerdì. L'attuale impegno dei fondi di salvataggio, limitato a 500 miliardi di euro, ha aggiunto Gurria, non è abbastanza per ripristinare la fiducia del mercato nell'unione monetaria. Ieri il cancelliere tedesco Angela Merkal aveva detto che la capacità complessiva dei fondi di salvataggio europei Efsf ed Esm potrebbe temporaneamente salire fino a 700 miliardi di euro.



"Dagli sviluppi dell'Eurozona rischio di ricadute globali"

Dagli "sviluppi" della crisi dell'eurozona "c'è il rischio di ricadute globali" e per questo sono necessarie "sia riforme a breve sia a lungo termine". E' quanto si legge nel rapporto Ocse sull'Eurozona. Secondo l'organizzazione internazionale con sede a Parigi, nei Paesi dell'area della moneta unica "c'è il rischio che il consolidamento fiscale e la potenziale riduzione della leva finanziaria delle banche possa limitare l'attività economica prima che si vedano i benefici del risanamento delle finanze pubbliche e delle riforme per rilanciare la crescita".



"Serviranno molti anni prima di raggiungere un livello prudente debito/Pil"

''I Paesi che si trovano sotto stretto scrutinio dei mercati devono rispettare i target di bilancio ed essere pronti a nuove misure di consolidamento se necessario": secondo l'Ocse "serviranno molti anni per raggiungere un livello 'prudente' di debito/pil".