foto Ap/Lapresse

18:03

- Piazza Affari chiude in positivo, con il Ftse Mib a +0,81% e l'All Share a +0,88%. Gli acquisti premiano gli energetici, Eni e Saipem in particolare, mentre soffrono le banche e Finmeccanica. A dare un po' di sollievo ai mercati sono state oggi le parole del numero uno della Fed: Ben Bernanke ha infatti assicurato che la banca centrale Usa continuerà le sue politiche a sostegno dell'economia, anche in presenza di dati migliori sull'occupazione.