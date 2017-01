foto Afp Correlati Catasto, ecco cosa cambia

Monti: "La riforma del lavoro è equa" 14:38 - Sempre più leggere per dipendenti e pensionati le buste-paga di marzo. L'assegno, che viene pagato, come di consueto, il 27 marzo, perde infatti valore in seguito allo sblocco delle addizionali regionali e comunali. I conti li ha fatti il Caf della Cisl, secondo cui l'Irpef regionale ci verrà a costare fino a 137 euro in più, quello comunale fino a 193 euro extra. - Sempre più leggere per dipendenti e pensionati le buste-paga di marzo. L'assegno, che viene pagato, come di consueto, il 27 marzo, perde infatti valore in seguito allo sblocco delle addizionali regionali e comunali. I conti li ha fatti il Caf della Cisl, secondo cui l'Irpef regionale ci verrà a costare fino a 137 euro in più, quello comunale fino a 193 euro extra.

Insomma, non bastavano gli aumenti da capogiro del costo della vita negli ultimi tempi. Arriva una nuova stangatina, che colpirà tutti.



Irpef regionale, pagano tutti

L'aumento del prelievo scatta per tutti sulle addizionali regionali ed è dello 0,33%, con un effetto che varia dai 51 euro per un salario da 1.200 euro al mese ai 137 per uno stipendio da 3.200 euro. Pagano invece 73 euro i contribuenti con 1.700 euro di stipendio e 94 quelli con una busta paga mensile di 2.200 euro.



Comuni, l'Irpef solo a quelli che hanno già deliberato

Resta ancora l'incognita per l'Irpef comunale. L'aumento in questo caso va deciso dalle singole amministrazioni locali. Qualche Comune ha però già deciso di utilizzare questa leva per aumentare i suoi introiti tanto che, in questo caso, l'impatto annuale sulle buste paga potrà salire - è il caso ad esempio di Chieti - fino a a 193 euro.



Delibere comunali ancora in pochi casi

Fortunatamente per i contribuenti, sono ancora pochi i Comuni che hanno già deliberato aumenti con lo sblocco dell'Irpef. La manovra di Ferragosto firmata Tremonti-Berlusconi ha riconosciuto ai Comuni la possibilità di deliberare, a partire dal 2012, aumenti dell'addizionale comunale fino a raggiungere un'aliquota massima complessiva pari allo 0,8%, possibilità che era stata congelata nel 2008 dallo stesso Tremonti.



Ma nei casi in cui l'aumento sia già stato deliberato il conto arriverà martedì prossimo (altrimenti scatterà in seguito successivamente). Si calcola per esempio un aumento (comunale) di 47 euro a Catanzaro (+51 euro per l'addizionale regionale, in tutto 98 euro in più) per un pensionato o lavoratore dipendente con 1.200 euro mensili (lordi) fino ad arrivare ai 193 euro di un pensionato/dipendente con 3.200 euro lordi mensili di Chieti (+137 euro di addizionale regionale e 56 euro per quella comunale). Insomma non un vero e proprio salasso ma una mini-stangata che si aggiunge a tutte le altre. A breve arriverà il temuto Imu, in programma a giugno, mentre a ottobre potrebbe rincarare di due punti l'Iva. Anche se, in questo caso, pare che il governo stia cercando vie alternative.



Niente prelievo per i redditi minimi

Saranno salvaguardati soltanto i pensionati e i dipendenti con i redditi più bassi, quelli che percepiscono assegni talmente "mini" da non dover pagare nemmeno l'Irpef principale. In particolare non dovranno alcuna addizionale i pensionati fino a 75 anni che guadagnano fino a 7.535 euro l'anno e quelli oltre 75 anni che guadagnano fino a 7.785 euro. I lavoratori, invece, saranno esenti fino a 8.030 euro.



Ma le vere stangate devono ancora arrivare

Il vero salasso per le tasche degli italiani però arriverà soltanto a giugno con l'Imu. La nuova imposta municipale è una nuova Ici che si pagherà anche sulle prime case e che sarà ancora più alta sulle seconde. La chiamata alla cassa, per il debutto di questa nuova tassa, è per il 20 giugno. A ottobre, poi, è in arrivo l'aumento dell'Iva dal 21 al 23%. Introdotto come norma di "salvaguardia" per raggiungere il pareggio di bilancio, potrà essere sostituito da altre fonti di entrata come la riduzione delle agevolazioni o il taglio delle spese con la spending review.



E tu aprendo la tua busta paga hai avuto brutte sorprese? Scrivi nello spazio qui sotto e raccontalo a Tgcom24