foto Ap/Lapresse

09:19

- Apertura di seduta in positivo per Piazza Affari: il Ftse Mib segna un rialzo dello 0,35% a 16.546 punti, mentre l'All Share esordisce a +0,42% a 17.564 punti. In rialzo anche le altre principali piazze europee. Londra segna +0,36% a 5.876 punti, Francoforte +0,38% a 7.021, Parigi +0,43% a 3.491 e Amsterdam +0,28% a 327,10.