foto Ap/Lapresse

07:39

- "Se Sergio Marchionne non ci fosse stato, Chrysler sarebbe stata probabilmente liquidata": parola di Steve Rattner, l'ex numero uno della task force presidenziale per la ristrutturazione dell'industria automobilistica americana. "Non ho mai visto nessuno così stakanovista", ha aggiunto in un'intervista alla Cbs. Ma l'ad della Fiat ha replicato sottolineando che i risultati ottenuti "non sarebbero stati possibili senza l'impegno dei lavoratori".