21:48

- Il premier Mario Monti "ha ribadito la sua totale fiducia nella determinazione del governo spagnolo in merito al consolidamento fiscale, anche per evitare allargamenti degli spreads". E' quanto dichiara la portavoce del presidente del Consiglio in una nota. Monti ha poi sottolineato la necessità che ciascun Paese si impegni con la massima energia nell'affrontare la crisi.