foto Afp 12:18 - L'economia in Italia manda ancora pessimi segnali: nel primo trimestre di quest'anno gli indicatori prevedono infatti un Prodotto interno lordo in calo dell'1% secondo il Centro studi di Confindustria. Una flessione "in linea con le previsioni" dello stesso Csc e addirittura "superiore a quella del quarto trimestre 2011 (-0,7%)". Sempre secondo Viale dell'Astronomia, una timida ripresa si potrà vedere non prima dell'estate inoltrata. - L'economia in Italia manda ancora pessimi segnali: nel primo trimestre di quest'anno gli indicatori prevedono infatti un Prodotto interno lordo in calo dell'1% secondo il Centro studi di Confindustria. Una flessione "in linea con le previsioni" dello stesso Csc e addirittura "superiore a quella del quarto trimestre 2011 (-0,7%)". Sempre secondo Viale dell'Astronomia, una timida ripresa si potrà vedere non prima dell'estate inoltrata.

"Per l'Italia ci sono timidi segnali di svolta, che non si concretizzerà però prima dell'estate inoltrata", si legge infatti nell'analisi mensile del Centro studi. Dove si sottolinea come "il barometro congiunturale è lontano dai valori depressionari autunnali e per l'economia globale prevede una maggiore dinamica". A livello internazionale, aggiunge il Csc, "resta elevata l'incertezza" ma "l'insieme degli indicatori converge su uno scenario mondiale più solido e su una minore avversione al rischio".



Abbondante liquidità e bassa inflazione

Fra i segnali rassicuranti il Centro Studi elenca una liquidità che "resterà abbondante a lungo"; i rialzi borsistici che "abbattono il costo del capitale e disseminano positivi effetti-ricchezza"; una volatilità azionaria "tornata fisiologica" e la pendenza della curva dei tassi "coerente con un contesto di inflazione bassa".



Ma l'occupazione diminuirà ancora

Inoltre, ricorda il Centro Studi, l'anticipatore Ocse "pronostica accelerazione nei principali Paesi, anche emergenti, e aumenta pure in Italia". La nostra economia, comunque, è reduce da un "inverno rigido" con una una caduta netta di produzione, fatturato e ordini nel manifatturiero a gennaio e febbraio. Quanto al lavoro, l'occupazione è destinata a diminuire perché le imprese sono costrette a recuperare produttività a fronte della nuova recessione: gli investimenti - conclude l'analisi del Csc - "sono in forte contrazione"e "anche l'export, pur ascendente, registra battute d'arresto, specie nei deboli mercati Ue".