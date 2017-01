foto Ap/Lapresse

22:32

- Chiusura positiva per Wall Street. Al termine delle contrattazioni l'indice Dow Jones è salito a quota 13.080,73 dopo aver guadagnato 34,59 punti pari allo 0,27%. Analogo il comportamento del Nasdaq, cresciuto di 4,60 punti pari allo 0,15% chiudendo a quota 3.067,92. Infine lo Standard%Poor's 500 è salito di 4,33 punti pari allo 0,31% per attestarsi in conclusione a quota 1.397,11.