18:03

- Chiusura in lieve rialzo per la Borsa di Milano, risollevata dal miglioramento di Wall Street e dalla discesa dello spread Btp-Bund dai massimi della mattinata. Il Ftse Mib chiude in rialzo dello 0,21% a 16.485 punti; stessa variazione percentuale per l'All Share, fermatosi a 17.497 punti.