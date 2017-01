foto LaPresse

16:49

- I metalmeccanici della Uil sono pronti a scendere i piazza contro la riforma del lavoro e le modifiche all'articolo 18 che sono definite "assolutamente inaccettabili". Nel mirino della Uilm, in particolare, le novità che prevedono il solo indennizzo per i licenziamenti per motivi economici. Per contrastare la riforma, comunica il numero uno di Uilm, Rocco Palombella, saranno "possibili" quindi iniziative unitarie con Fiom e Fim.