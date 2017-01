foto Ansa

16:09

- Il Consiglio dei ministri, su proposta del ministro dell'Economia e delle Finanze, Mario Monti, ha conferito a Vincenzo La Via l'incarico di Direttore generale del Tesoro. La Via, attuale direttore finanziario della Banca Mondiale, nel corso del suo mandato ha rappresentato l'istituto al Financial Stability Board. In precedenza, ha ricoperto il ruolo di Chief Financial Officer per Banca Intesa.