foto LaPresse

09:42

- Mentre sul mercato internazionale le quotazioni dei prodotti petroliferi sono stabili per la benzina e in discesa per il diesel, sulla rete di distribuzione italiana ripartono gli aumenti, guidati da Eni e IP. Il prezzo medio della benzina va dall'1,866 euro/litro di Esso all'1,874 di IP (no-logo a 1,795). Per il diesel si passa dall'1,774 euro/litro di Eni all'1,780 di TotalErg (no-logo a 1,671).