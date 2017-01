foto Dal Web

23:35

- Il governo francese ha rivisto al rialzo le stime sulla crescita per il 2012, portandole allo 0,7% dal precedente 0,5%. Lo ha annunciato il ministro francese dell'Economia, Francois Baroin. Per il 2013 invece - secondo una nota del ministero - sono state riviste al ribasso le previsioni: dal 2% stimato in precedenza all'1,75%.