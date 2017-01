foto LaPresse

- "Sono contento, in termini sportivi ce l'ho messa tutta". E' il primo commento di Giorgio Squinzi, designato quale nuovo presidente di Confindustria. Appassionato di ciclismo, si paragona a Oscar Freire: "Veniva sempre fuori negli ultimi 50 metri e batteva tutti". Per quanto riguarda il suo mandato, dice di essere "preoccupato per la situazione di Fiat", ma assicura che cercherà in ogni modo di riportare il Lingotto in Confindustria.