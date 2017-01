foto Ap/Lapresse

23:21

- Finale contrastato per le Borse europee, con Milano che ha accusato la perfomance peggiore, penalizzata dalla notizia del mancato accordo tra il governo e le parti sociali sulla riforma del lavoro. Notizia che ha riportato lo spread sopra i 300 punti. Il Ftse Mib ha chiuso in calo dell'1,29% a 16.734 punti e il Ftse All Share dell'1,18% a 17.760 punti. Generali è la peggiore (-4,63%), bene Fonsai (+2,19).