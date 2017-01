Milano, premiata l'eccellenza italiana all'estero

Il tema scelto da Cathay Pacific (www.cathaypacific.it) come motivo ispiratore della serata e delle scelte operate dalla giuria è stato la responsabilità. Responsabilità come impegno costante che definisce e guida la compagnia aerea di Hong Kong. Responsabilità verso i passeggeri, i dipendenti, le risorse naturali e il patrimonio artistico è al centro della mission di Cathay Pacific, oltre che un impegno che unisce Oriente e Occidente.

Creatività, Know-how, Innovazione e Dinamismo: quattro categorie per quattro vincitori, oltre da sempre ispirano Cathay Pacific e la miglior espressione del Made in Italy. Silvia Tagliaferri, Direttore Commerciale Italia & Malta di Cathay Pacific Airways, spiega: "Affrontare le nuove sfide del mercato e costruire successi nel rispetto di parametri etici e sociali: questa è secondo noi la migliore espressione del Made in Italy che si distingue ogni giorno sul mercato cinese con Creatività, Know-how, Innovazione e Dinamismo".

Looksmart Models Srl, azienda giovane del settore modellismo, ha saputo distinguersi per la Creatività, mentre Gourm.it, network di produttori di formaggi italiani, ha dato una grande prova di Dinamismo nel promuovere il Made in Italy agroalimentare in Cina. Quella di Electro Power Systems SpA è la storia di un successo perseguito giorno dopo giorno con spirito pionieristico e costante ricerca di Innovazione, sia tecnologica che culturale. La categoria Know-how ha trovato il suo vincitore in Gasket International SpA,leader mondiale nella progettazione, produzione e vendita di componenti per la tenuta di valvole industriali nel settore petrolifero.

Per il suo approccio innovativo, la capacità dinamica di sviluppare il brand, la creatività nel differenziare la propria offerta e l’aver portato il know-how italiano nel cuore della Cina con flag ship store, Liu Jo SpA di fatto riunisce tutte le categorie vincenti del China Trader Award in una sola realtà aziendale. Per queste ragioni, Liu Jo SpA è stata scelta come miglior espressione del Premio Speciale Hong Kong del China Trader Award 2011/2012.

Il Premio all’Imprenditoria Femminile ha trovato in Elena Zambon la sua naturale vincitrice. Il testamento morale di Gaetano Zambon basato sui valori della responsabilità aziendale, ispira oggi l’impegno quotidiano di sua nipote Elena, attuale Presidente del Gruppo. Vicenza è il suo quartier generale ma anche il nucleo da cui tutto è nato e da dove si proietta nel mondo la produzione, la formazione e la cultura di quella che ama definirsi una “fabbrica della salute”.