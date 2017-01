foto Ap/Lapresse

09:23

- Avvio positivo per la Borsa di Milano: il primo indice Ftse Mib segna una crescita dello 0,20% a 16.988 punti, l'Ftse It All-Share un aumento dello 0,16% a quota 18.002. Rimbalzano le Borse europee, che partono bene, in attesa dei dati sul mercato immobiliare Usa. Londra sale dello 0,4%. A Francoforte il Dax avanza dello 0,5% e a Parigi il Cac 40 cresce dello 0,5%.