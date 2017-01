foto Ap/Lapresse

- Le tensioni finanziarie in Europa si sono allentate, ma il Vecchio Continente deve rafforzare le proprie difese contro la crisi. Lo chiede il presidente della Fed, Ben Bernanke, sottolineando che nonostante la riduzione degli stress finanziari, la "situazione in Europa resta difficile". Resta, ha spiegato Bernanke, una "preoccupazione" per il fatto che le banche e i fondi americani possano essere "contagiati" dalla crisi dell'Ue.