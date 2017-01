foto LaPresse

20:18

- "Per un giudizio positivo servono modifiche. La direzione della Uil di domani è chiamata a dare un giudizio sull'insieme della riforma". Lo ha detto il segretario generale della Uil, Luigi Angeletti, nel corso dell'incontro a Palazzo Chigi, specificando che servono modifiche sull'articolo 18 in merito ai licenziamenti per motivi economici.