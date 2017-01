foto Ansa

17:57

- Chiusura in ribasso per Piazza Affari. Sui listini della Borsa di Milano pesa principalmente il pessimismo per i titoli del comparto industriale, che risentono dei dati negativi dell'economia cinese e del settore auto in Europa. Il Ftse Mib chiude a -1,00% a 16.953 punti, mentre l'All Share segna -0,99% a 17.973 punti.