foto Ap/Lapresse

15:00

- Apertura in calo per Wall Street. Il Dow Jones perde lo 0,29% a 13.200,08 punti, il Nasdaq cede lo 0,60% a 3.059,66 punti mentre lo S&P 500 lascia sul terreno lo 0,52% a 1.402,11 punti. Sui listini americani pesano i timori di un rallentamento dell'economia cinese e dati macroeconomici negativi, come nel comparto immobiliare dove i nuovi cantieri sono calati più delle stime.