- L'amministratore delegato di Fiat-Chrysler, Sergio Marchionne, ha riconosciuto che "senza il presidente Monti non avremmo fatto il piano per Mirafiori". Il numero uno del Lingotto è intervenuto con queste parole da Bruges, in Belgio ribadendo che "Monti sta facendo un ottimo lavoro".