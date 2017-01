foto Ansa

11:02

- Utili in calo nel 2012 per le compagnie aeree a causa del prezzo del greggio. Secondo le previsioni della Iata (International Air Trasport Association) quest'anno l'industria del trasporto aereo registrerà utili per 3 miliardi di euro con un margine dello 0,5%, in calo rispetto agli utili registrati del 2011 pari a 7,9 miliardi.